Venäjän iskussa Kiovaan kuoli yksi ja haavoittui kymmeniä, osa kerrostalosta romahti täysin Zelenskyin mukaan Venäjä hyökkäsi yli 670 droonilla ja 56 ohjuksella.

Pormestarin mukaan iskut ovat vaurioittaneet ainakin yhtä asuinkerrostaloa. Ainakin yhden ihmisen on kerrottu kuolleen. AFP/LEHTIKUVA.

Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja sen ympäristöön kohdistui helatorstain vastaisena yönä laaja ilmahyökkäys.

Ainakin yksi ihminen kuoli ja yli 30 ihmistä haavoittui, kertoi Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkatshenko Kyiv Independentin mukaan.

Kaupungissa yhdeksänkerroksisen asuinrakennuksen kokonainen osa romahti täysin Venäjän drooni-iskussa. Paikalta saatiin pelastettua kymmenkunta ihmistä raunioista, lehti kertoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi julkaisi kuvia pelastustöistä kerrostalon raunioilla X-viestipalvelussa.

Venäjä käytti öisessä hyökkäyksessään yli 670 droonia ja 56 ohjusta, hän kertoi.

”Nämä eivät todellakaan ole sellaisten tahojen tekoja, joka uskoisivat sodan olevan päättymässä. On tärkeää, että (Ukrainan) liittolaiset eivät vaikene tästä iskusta”, Zelenskyi kirjoitti.

Tätä ennen myös Kiovan pormestari Vitali Klitshko oli kertonut, että Kiovaan tehtiin yöllä raskas hyökkäys miehittämättömillä ilma-aluksilla ja ballistisilla ohjuksilla. Räjähdyksiä kuultiin kaupungissa useita.

Kiovassa pelastustyöt jatkuivat vielä torstaina aamupäivällä. Zelenskyin mukaan raunioiden alta voi pelastustöissä löytyä vielä enemmän uhreja.

Venäjä teki laajan hyökkäyksen Ukrainaan myös keskiviikkona. Zelenskyin mukaan keskiviikkona Venäjä lähetti Ukrainaan päivän aikana yli 800 droonia. Kuusi ihmistä kuoli ja kymmenet haavoittuivat.