Hyydetulvista varoitetaan nyt näissä osissa maata Suppopadot ja pohjajää voivat tukkia uomaa ja aiheuttaa paikallisen tulvan.

Jaa Kuuntele

Tulvimista talvella vuonna 2013. Kuvituskuva. Kuva: Markku Vuorikari

Jukka Koivula

Hyydetulvavaroituksia on annettu maan eri osissa. Vesi.fi-sivustolle on listattu Tulvakeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen julistamat hyydetulvavaroitukset.

Hyydetulvasta varoitetaan erikseen paikallisesti Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Posiolla, Ranualla, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa, Kanta-Hämeessä, Satakunnassa, Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla.

Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla varoitus on voimassa 9.1. saakka ja etelämpänä 7.1. asti.

Vesi.fi-sivustolla kerrotaan, että hyydetulvia esiintyy erityisesti alkutalvella, kovan pakkasjakson sattuessa. Jokivesi jäähtyä nollan alapuolelle kun joessa ei ole vielä jääpeitettä. Alijäähtyneeseen veteen syntyy tuolloin pieniä jääkiteitä, jotka tarttuvat toisiinsa ja nousevat vähitellen pintaan.

Vedenpinnassa jääkiteistä syntyy suppolauttoja tai -sohjoa, jota voi kasaantua jääkannen alle suppopadoksi. Virtaavan veden pyörteissä jääkiteet voivat myös takertua pohjaan ja muodostaa sinne pohjajäätä. Suppopato on yleensä koskien alapuolella, suvannon jääkannen alla – pohjajäätä taas esiintyy koskipaikkojen kivissä tai esimerkiksi siltarakenteissa.

Suppopadot ja pohjajää voivat tukkia uomaa ja aiheuttaa paikallisen tulvan. Silloin puhutaan yleensä hyydepadoista ja hyydetulvasta.

