Tuliterä alus Roope-Botnia siistii saaristoa ja palvelee veneilijöitä PohjanlahdellaRoope-Botnian rakensi kokkolalainen Kewatec. Aluksen kuvaillaan olevan poikkeuksellisen hiljainen.
Pidä Saaristo Siistinä ry on saanut käyttöönsä uuden huoltoaluksen, M/S Roope-Botnian.
Alus työskentelee yhdistyksen Pohjanlahden toiminta-alueella, Maalahden ja Kokkolan välillä. Se vastaa noin 30 retkisataman huollosta, vesilläliikkujien jätehuoltopalveluista ja saaristoluonnon puhtaudesta.
Vilkkaimman veneilykauden aikana, juhannuksesta elokuun puoliväliin, huoltokohteet kierretään kahden viikon välein.
Pohjanlahden vedet ovat edelleen verrattain puhtaita ja kirkkaita, jollaisina ne halutaan säilyttää myös tulevaisuudessa.
Suurimpia ympäristöongelmia ovat roskaantuminen, rehevöityminen ja ympäristöön päätyvät haitalliset aineet.
”Aluksella on mahdollisuus avustaa ympäristövahinkojen torjunnassa ja pelastustehtävissä.”
Roope-Botnian rakensi kokkolalainen Kewatec. Aluksen kuvaillaan olevan poikkeuksellisen hiljainen. Lisäksi miehistön työ- ja majoitusolot on tehty mahdollisimman mukaviksi.
Pidä Saaristo Siistinä ry Pohjanlahden aluepäällikön Jukka Lundellin mukaan uusi alus ei ainoastaan turvaa nykyistä toimintaa, vaan mahdollistaa myös uusien palveluiden kehittämisen.
”Pohjanlahdella on varmasti tarvetta esimerkiksi uusille kelluville septiasemille. Tällä aluksella pystymme tyhjentämään ja huoltamaan niitä. Lisäksi aluksella on mahdollisuus avustaa ympäristövahinkojen torjunnassa ja pelastustehtävissä”, Lundell kertoo tiedotteessa.
Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää retkisatamia, jätepisteitä, imutyhjennysasemia, saunoja ja kuivakäymälöitä jäsenmaksujen, lahjoitusten ja yhteistyökumppaneiden tuella.Artikkelin aiheet
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