Yhdysvallat, Grönlanti ja Tanska allekirjoittivat arktisen turvallisuussopimuksen pitkän suukovun jälkeen

Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi.

Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki Yhdysvaltain huolet ja antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

Grönlannin pääministeri Jens-Frederik Nielsen sanoi ennakkoon sopimuksen tunnustavan Grönlannin edut ja aseman. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on niin ikään ilmaissut tyytyväisyytensä sopimukseen.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Joel Linnainmäki arvioi aiemmin STT:lle, että etukäteistietojen valossa sopimus jossain määrin laajentaa Yhdysvaltojen vaikutusvaltaa, mutta ei merkittävästi rajoita Tanskan suvereniteettia tai Grönlannin itsemääräämisoikeutta.

Presidentti Trump otti esille Grönlanti-sopimuksen puheessaan YK:n yleiskokouksessa tiistaina alkuillasta Suomen aikaa. Yhdysvallat alkaa presidentin mukaan rakentaa kahta suurta sotilastukikohtaa Grönlantiin välittömästi.

Hän ei kertonut näiden sijaintia. Tanskan yleisradioyhtiön DR:n aiemmin tiistaina kertoman mukaan Yhdysvallat olisi osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuaqin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuaqissa tukikohta vuosina 1941–1958. Yhdysvalloilla on ennestään Grönlannin pohjoisosassa Pituffikissa avaruusvoimien tukikohta.

Trump sanoi niin ikään, että odottaa yhteistyötä tanskalaisten ja grönlantilaisten kanssa. Trump kuvaili Yhdysvaltain vaikutusvallan kasvavan arktisella ja Pohjois-Atlantin alueella. Lisäksi Trump vakuutti, että sopimus suojelee myös Eurooppaa.

Tilanne kriisiytyi sotilasliitto Naton sisällä, sillä Tanska varoitti, että Grönlannin haltuunotto merkitsisi käytännössä Naton liittokunnan loppua.

Ennen kuin sopimukseen päästiin, Yhdysvaltain ja Tanskan perinteisesti hyvät välit joutuivat koetteille, sillä Trump uhkaili toistuvasti erilaisilla aggressiivisilla toimilla Grönlannin haltuun ottamiseksi tai liittämiseksi osaksi Yhdysvaltoja. Presidentti perusteli aikeitaan Yhdysvaltain strategisilla eduilla arktisella alueella. Trumpin hallinto ei sulkenut pois edes sotilaallista väliintuloa.

Tilanne kriisiytyi sotilasliitto Naton sisällä, sillä Tanska varoitti, että Grönlannin haltuunotto merkitsisi käytännössä Naton liittokunnan loppua.

Vuoden 1951 puolustussopimus, jota päivitettiin vuonna 2004, on jo sallinut Yhdysvalloille joukkojen sijoittamisen ja sotilaskohteiden rakentamisen saarelle, kunhan asiasta ilmoitetaan etukäteen Tanskalle ja Grönlannille.

Saarella on merkittävät ja pitkälti hyödyntämättömät harvinaisten maametallien esiintymät. Grönlanti on Tanskalle kuuluva itsehallintoalue, jossa on alle 60 000 asukasta. Tanskan vastuulla on alueen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.