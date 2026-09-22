Auto törmäsi puutavararekkaan Punkaharjulla – valtatie suljettu ja junia peruttuRekka on kallellaan junaradalle, minkä takia myös junia on peruttu.
Punkaharjulla Savonlinnassa tapahtui tiistaina aamupäivällä liikenneonnettomuus, jonka seurauksena valtatie 14:n molemmat ajokaistat on suljettu liikenteeltä, kertoo poliisi.
Poliisi epäilee henkilöauton ajautuneen Savonlinnantiellä vastaantulevien kaistalle ja osuneen puutavararekkaan. Henkilöauto oli matkalla Savonlinnan suuntaan ja rekka Punkaharjun suuntaan. Poliisi ohjaa liikenteen Punkaharjun Harjutielle.
Onnettomuuspaikalla puutavararekka on kallellaan junaradan suuntaan, mutta puut eivät ole purkautuneet kuormasta pois. Poliisi kertoi yhdentoista jälkeen, että puutavaraa siirretään toiseen autoon, jotta rekka saataisiin siirrettyä. Poliisi ei kuitenkaan pystynyt arvioimaan, kauanko raivaamisessa kestää.
Onnettomuus vaikuttaa myös junaliikenteeseen. VR kertoo verkkosivuillaan, että yksi juna Parikkalasta Savonlinnaan ja toinen Savonlinnasta Parikkalaan on korvattu bussilla radan esteen vuoksi.Artikkelin aiheet
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