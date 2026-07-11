Jopa 30 astetta lämpöä ja 30 mm tunnissa sadetta Sää jatkuu kesäisen lämpimänä. Sunnuntaina lähennellään paikoin 30 astetta. Aluksi on epävakaista ja maan eteläosassa lounaaseen painottuen on suotuisat olosuhteet ukkosille, rankkasateille ja rakeille. Sadetta voi kertyä jopa 30 mm tunnissa. Alkuviikolla sää poutaantuu ja hieman viilenee.

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Myös rankkasateet ovat mahdollisia. Kuva: Kari Salonen

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Suomeen on saapunut Venäjältä hyvin lämmintä ilmamassaa. Lämpötila on lauantaina klo 16 mennessä kohonnut Pyhtään lentokentällä 29,7 asteeseen ja tämän kesän lämpöennätys saattaa petraantua alkuillan aikana. Tähän mennessä kesän korkein havainto on toukokuun 20. päivä Tohmajärven Kemiessä ja Ilomantsin Mekrijärvellä mitattu 30,2 astetta.

Myös sunnuntaina päästään paikoin maan etelä- ja itäosassa noin 30 asteen lukemiin. Länsi-Suomessa ja Kainuussakin mitataan paikoin hellettä. Lappiin virtaa luoteesta viileämpää ilmaa ja siellä päivän ylin jää 14 ja 24 asteen välille.

Kuuma ja kostea ilmamassa synnyttää maan eteläosassa päivän aikana sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Kanta-Hämeessä olla erittäin voimakkaita. Näihin maakuntiin on annettu varoitus jopa yli 30 mm:n tuntisateesta. Osa sateesta voi tulla rakeina.

Muualla maassa esiintyy vain paikallisia ja selvästi heikompia kuuroja. Suurin osa Suomesta pysyy sunnuntaina poutaisena.

Sää on kesäisen lämmin. Kuva: Ilmatieteen laitos

Maanantaina sade- ja ukkoskuuroja syntyy paikoin maan itäosassa. Muuten on poutaa ja sunnuntaita viileämpää. Laajalti ylletään kuitenkin kesäisiin yli 20 asteen lukemiin, etelässä ehkä helteeseenkin.

Tiistaina sateita ei ole Pohjois-Lapin kuuroja lukuun ottamatta odotettavissa. Maan etelä- ja keskiosassa aurinko pääsee paistamaan laajalti pilvettömältä taivaalta. Ylin lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on vähän viileämpää.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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