Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Muistatko missä kaikissa lauluissa riimitellään mökkeilystä? ”Missä hitossa me hiukset pestään?”
Tilaajalle | ”Käytin kaikki elämäni säästöt kehittämiseen” ‒ suomalaiskone kiellettiin, vaikka vastaavanlaisia ruotsalaiskoneita saa yhä myydä