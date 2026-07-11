Ukraina: Venäjä iskenyt ohjuksilla KiovaanVenäjä ja Ukraina ovat viime kuukausina molemmat lisänneet pitkän kantaman iskujaan.
Venäjä on tehnyt uuden ohjusiskun Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Asiasta kertoo Kiovan sotilashallinnon johtaja Timur Tkatshenko viestipalvelu Telegramissa.
Uutistoimisto AFP:n toimittajat kuulivat lauantain vastaisena yönä useita räjähdyksiä Kiovassa. Ilmahälytys kaupungissa annettiin ensimmäisen räjähdyksen jälkeen.
Viimeksi maanantaina Venäjän iskut surmasivat 30 ihmistä Kiovan alueella. Myös viime viikolla useita kuoli Venäjän iskuissa pääkaupunkiin.
Venäjä ja Ukraina ovat viime kuukausina molemmat lisänneet pitkän kantaman iskujaan.Artikkelin aiheet
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