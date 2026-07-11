Poliisi: Seksuaalirikollisia etsivät “paljastusoperaatiot” voivat jopa haitata rikostutkintaa Poliisin mukaan on ymmärrettävää, että moni haluaa suojella lapsia ja puuttua epäiltyyn rikolliseen toimintaan. Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan välttämättä edistäisi rikosten selvittämistä.

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Lasten suojeleminen on yhteinen tavoite, mutta rikosten selvittäminen kuuluu viranomaisille, poliisi muistuttaa. Kuvituskuva. Kuva: Kimmo Haimi

Uutiset | Turvallisuus Henna Lääveri

Yksityishenkilöiden ei tule ryhtyä ”paljastusoperaatiohin” mahdollisten seksuaalirikosten paljastamiseksi internetissä, muistuttaa poliisi.

Operaatioilla viitataan toimintaan, jossa yksityishenkilöt tarkoituksellisesti esiintyvät alaikäisinä erilaisilla keskustelupalstoilla, sosiaalisen median palveluissa tai viestisovelluksissa.

Rikoskomisario Tommi Juvosen mukaan on ymmärrettävää, että moni haluaa suojella lapsia ja puuttua epäiltyyn rikolliseen toimintaan.

”Hyvä tarkoitus ei kuitenkaan tarkoita, että tällainen toiminta olisi tarkoituksenmukaista tai edistäisi rikosten selvittämistä”, hän toteaa poliisin tiedotteessa.

Yksityishenkilöiden toteuttamat ”paljastusoperaatiot” voivat poliisin mukaan pahimmillaan vaikeuttaa esitutkintaa.

Niissä voidaan tahtomatta vaikuttaa epäillyn käyttäytymiseen, vaarantaa todistusaineistoa tai hankaloittaa poliisin mahdollisuuksia selvittää, onko epäilty ollut yhteydessä todellisiin alaikäisiin, tiedotteessa kuvaillaan.

Juvosen mukaan tällaisissa tapauksissa syntyy helposti virheellinen käsitys siitä, että rikos olisi automaattisesti tapahtunut.

”Todellisuudessa rikosvastuun arviointi perustuu aina siihen, täyttyvätkö rikoksen tunnusmerkistöt, eikä pelkkä yhteydenotto henkilöön, jonka uskoo olevan alaikäinen, sellaisenaan välttämättä ole rikos”, hän muistuttaa.

Verkossa julkaistavat syytökset voivat lisäksi johtaa tilanteisiin, joissa henkilön epäillään syyllistyneen rikokseen ilman, että rikoksen tunnusmerkistö tosiasiassa täyttyy tai asiaa on tutkittu viranomaisten toimesta.

Mahdolliset rikosepäilyt arvioidaan poliisin mukaan aina tapauskohtaisesti viestien sisällön, tarkoituksen ja muiden olosuhteiden perusteella.

Jos verkossa herää epäily siitä, että lapseen kohdistuu seksuaalirikos tai sen valmistelua, on oikea toimintatapa tallentaa mahdollinen aineisto muuttamattomana ja toimittaa se poliisille.

Mitä aikaisemmin tieto tulee viranomaisille, sitä paremmat mahdollisuudet heillä on selvittää tapahtumien kulku ja suojella mahdollisia uhreja, tiedotteessa todetaan.