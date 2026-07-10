IL: Mansikoista melkoinen keitos – Liisan tapa perata mansikat ja hyödyntää kannat kirvoitti kiivaan keskustelun Reseptin sijasta Liisan mehunkeittovideon kommenteissa monen katsojan huomio kiinnittyi hänen tapaansa perata marjat.

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Liisa Rämön mansikankeittovideossa monen katsojan huomio kiinnittyi hänen tapaansa perata mansikoita. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Ruoka Henna Lääveri

Keuruulainen pienyrittäjä Liisa Rämö joutui somejulkaisunsa myötä keskelle erikoista mansikkasoppaa. Asiasta kertoo Iltalehti.

Rämö jakoi heinäkuisen kesälomansa kunniaksi Instagramissa ja Facebookissa videon, jossa hän oli mansikkamehun keittopuuhissa kotonaan.

Video keräsi esimerkiksi Facebookissa satoja kommentteja ja yli 680 000 katselukertaa.

Reseptin sijasta kommenteissa monen katsojan huomio kiinnittyi Rämön tapaan perata mansikoita.

Erityisesti katsojia ihmetytti mansikasta leikkaamalla perattuun kantaan jäävän marja-aineksen määrä. Moni kommentoija kertoo poistavansa kannat sormin kiertämällä, ettei marjaa mene kannan mukana yhtään hukkaan.

Kommenttikenttä muuttuikin pian kiivaaksi vertailuksi siitä, kuka poistaa mansikoiden kannat puhtaimmin.

Rämö kertoo Iltalehdelle leikanneensa mansikoiden kannat jättäen niihin tarkoituksella hedelmälihaa juuri mehunkeittoa varten.

Osassa kommenteista kauhisteltiin myös kannoista keitetyn mehun olevan myrkyllistä. Keskustelua heräsi Iltalehden mukaa myös mansikoiden pinnalla mahdollisesti olevien kemikaalien vaarallisuudesta terveydelle.

”Jos aikoo mansikkamehua keittää, sitä ei saa pelkistä vihreistä osista.” Niina Silander

Jutussa aihetta kommentoi Marttaliiton ruoan ja kodinhoidon johtava asiantuntija Niina Silander.

Hän kertoo törmänneensä Rämön videoon itsekin, ja vahvistaa Rämön tavan keittää mansikkamehua olevan toimiva ja turvallinen.

”Jos aikoo mansikkamehua keittää, sitä ei saa pelkistä vihreistä osista”, Silander toteaa jutussa.

Mansikan kannat eivät hänen mukaansa ole myrkyllisiä, joten niitä voi käyttää mansikkamehun valmistukseen hyvillä mielin. Myös torjunta-aineiden jäämiä suomalaisissa marjoissa on hänen mukaansa todella vähän.

Rämö kertoo Iltalehdelle ihmettelevänsä, miksi mansikat aiheuttavat ihmisissä niin vahvoja tunnereaktioita.

Palaute alkuperäisestä videosta on ollut myös positiivista, ja monet videon nähneet ovat kertoneet kokeilleensa Rämön mehureseptiä ja pitäneet siitä.

Iltalehti: Somessa raivostuttiin Liisan mehusta