MT:n videoissa supernopea moottorisahan teräketjun vaihto ja muut herkut tarjolla nyt entistä paremminMT:n monipuolinen videotarjonta löytyy nyt etusivun lisäksi omalta osastoltaan.
”Maaseudun Tulevaisuuden videoilta löytyy vaikka mitä, laidasta laitaan”, kuvatoimittaja Jarkko Sirkiä kuvailee. Erityisesti hänen mieleensä on jäänyt video, jossa Pentti Paananen vaihtaa moottorisahan teräketjun.
Paananen on Suomen parhaita moottorisahaajia. Parhaimmillaan hän on vaihtanut moottorisahan teräketjun 8,6 sekunnissa. MT:n videolla tähän aikaan ei aivan päästä, mutta vauhti on silti mahtava.
Toisella kiinnostavalla videolla Janette Niittymäki kertoo, millaisia seurauksia punkista tarttuneelle borrelioosilla oli hänen elämäänsä.
Viime aikojen videoilla on selvitetty ilman perillisiä kuolleen Reinon omakotitalon kohtaloa, vierailtu sonnihuutokaupassa ja tutustuttu Akaassa asuvaan albiinokenguruun.
MT:n videot ovat nyt entistä paremmin tarjolla, kun uusimmat pystyvideot löytyvät etusivulta. Lisäksi videoita voi katsoa omalta osastoltaan.
Videotarjonta on esillä myös Maaseudun Tulevaisuuden Instagram-sivulla. Esimerkiksi video moottorisahaaja-Paanasesta on katsottu siellä noin 338 000 kertaa.
