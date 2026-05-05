Loppuviikolla sää lämpenee Lähipäivinä eletään välivaihetta takatalven ja kesäisemmän säätyypin välillä. Viikonloppuna etelässä lähestyttäneen jälleen 20 asteen lukemia.

Sää lämpenee vähitellen ilmavirtauksen kääntyessä etelään. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Jani Sorsa

Maan pohjoisosassa on viimeisen vuorokauden aikana satanut paikoin melko paljonkin lunta. Runsaiten lunta tuli Etelä-Lapin ja Koillismaan seuduilla, ja muun muassa Ranuan lentokentällä sekä Kuusamon lentoasemalla lumensyvyys nousi nollasta ylimmillään yhdeksään senttimetriin.

Hieman etelämpänä tuli tiistaipäivänä puolestaan vesikuuroja. Voidaan puhua myös kauden ensimmäisestä ukkospäivästä, sillä salamointia havaittiin paikoin sadekuurojen yhteydessä Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Maasalamoita tilastoitiin päivän aikana Suomen alueella tosin vasta 12 kappaletta.

Sää jatkuu lähipäivinä pohjoisessa melko epävakaisena, kun taas etelässä on verrattain aurinkoista. Vielä tulevana yönä Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa esiintyy lumisateita ja autoilijoita varoitetaan huonosta ajokelistä.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Torstaina ja perjantaina maan pohjoisosan sateet ovat kuurottaisia ja tulevat enimmäkseen vetenä tai räntänä. Itse sademäärät ovat vaatimattomia ja jäävät loppuviikon osalta suurimmassa osassa maata selvästi alle viiteen millimetriin.

Sää lämpenee vähitellen ilmavirtauksen kääntyessä etelään. Aluksi päivälämpötilat ovat pääosin 5 ja 15 asteen välillä, viikonloppuna hyvin mahdollisesti jo 10 ja 20 asteen välillä. Yöpakkaset ovat todennäköisiä ainakin Länsi- ja Pohjois-Suomessa.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

