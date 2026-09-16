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Uutiset
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Politiikka
16.9.2026
06:00
Analyysi
Jukka Koivula
Artikkelin aiheet
väestöennuste
aluekehitys
maakunta
huoltovarmuus
etätyö
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