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Juuri nyt | Kasvu- ja kuiviketurpeen saatavuus on turvattava yleisen edun nimissä, vaativat järjestöt
Tilaajalle | Näin rehunurmille tulossa oleva ylläpitovaatimus eroaa sadonkorjuuvelvoitteesta: ”Kyse on periaatteesta”