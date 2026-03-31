Maastopalokausi käynnistyi poikkeuksellisen aikaisin – avotulen teko kielletty useilla alueilla tällä viikolla Maastopalokausi alkoi tänä vuonna tavanomaista aikaisemmin. Yleensä ensimmäiset maastopalovaroitukset annetaan huhtikuun puolivälin tienoilla.

Kuva on pelastuslaitoksen maastopaloharjoituksesta Siilinjärveltä viime vuoden toukokuulta. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Turvallisuus STT & Paula Liesmäki

Keväällä varoitukset perustuvat kuloheinän kosteuden arviointiin. Kuloheinä kuivuu Ilmatieteen laitoksen mukaan hyvin nopeasti, mutta sen syttymisherkkyys vähenee heikoistakin sateista.

”Ennusteissa on aina epävarmuutta, ja on tärkeää tarkistaa voimassa oleva varoitus ennen kuin sytyttää avotulen”, sanoo meteorologi Tuomo Bergman tiedotteessa.

Maastopalovaroituksia on annettu torstaille ja perjantaille Uudellemaalle ja Päijät-Hämeeseen ja lauantaille lisäksi Kanta-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Pirkanmaalle.

Maastopalovaroituksen aikana avotulta ei saa sytyttää. Avotulella tarkoitetaan esimerkiksi nuotiota ja kertakäyttögrilliä.

Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulen turvallisesta käytöstä sekä sen sammuttamisesta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan suurin osa maastopaloista johtuu ihmistoiminnasta.

Myös eiliselle oli annettu varoituksia.

Voimassa olevat varoitukset voi tarkistaa Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.