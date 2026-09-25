Pitkään jatkuneet etelänpuoleiset tuulet kääntyivät alkuviikolla puhaltamaan pohjoisesta, mikä sai Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan pelloilla ruokailleet kurjet liikkeelle, kertoo Birdlife tiedotteessaan. Tiistaina Kangasalla laskettiin 26 000 ja Raaseporissa 19 000 muuttavaa kurkea.

Myös arktisia valkoposkihanhia on alkanut tulla Suomeen, esimerkiksi Iittiin oli torstaina kerääntynyt 40 000 hanhea. Limingalla laskettiin samana päivänä 37 500 hanhea, joista valtaosa oli metsähanhia. Huittisissa oli tällä viikolla 7 000 taigametsähanhea ja Mynämäellä 5 000 merihanhea.

Alkuviikosta muutti paljon sepelkyyhkyjä, haapanoita ja petolintuja, kuten hiiri-, varpus- ja sinisuohaukkoja. Tiistaina Jyväskylässä muutti 8 500 sepelkyyhkyä ja Hangossa lähes 400 hiirihaukkaa, Birdlife kertoo.

Keskiviikkona puolestaan muutti runsaasti haapanoita. Nokialla laskettiin 9 000 muuttavaa vesilintua, pääosin haapanoita, ja monessa muussakin paikassa päästiin tuhansiin muuttajiin.

Pikkulintumuuton pääosissa ovat syyskuun lopulla muun muassa peippo ja järripeippo sekä niittykirvinen. Myös rastaiden muutto voimistuu. Torstaina Kalajoella muutti 14 000 räkättirastasta. Keskiviikkona Luodossa muutti yli 300 käpytikkaa ja pohjantikkojakin 24.