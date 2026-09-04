Syysmuutto vilkastuu ja harvinaisiakin lajeja näkyy nyt runsaasti, kertoo Birdlife

Lintujen syysmuutto vilkastuu syyskuussa, kertoo Birdlife. Käpytikat ovat vaeltaneet tällä viikolla Perämerellä, pähkinähakit jatkavat muuttoaan ja kuusitiainen on lyöttäytymässä vaeltajien joukkoon, järjestö tiedottaa.

”Harvalukuisista lajeista nähtiin tavanomaista runsaammin arosuohaukkoja, riuttatiiroja ja taigauunilintuja.”

Äänekästä pikkulintumuuttoa hallitsevat metsäkirviset ja keltavästäräkit, ja syyskuussa mukaan liittyvät peipot. Tiistaina Luhangassa laskettiin 11 500 muuttavaa peippoa.

Kokemäelle on puolestaan kokoontunut yli 4 000 ja Vaasaan ja Tyrnävälle yli 2 000 kurkea. Vaasan Söderfjärdenillä lepäileviä kurkia voi seurata BirdLifen lintulivessä.

Kokemäelle on kokoontunut yli 4 000 kurkea.

Metsähanhia näkyy Pohjois-Pohjanmaan pelloilla ja merihanhia Lounais-Suomen merenlahdilla. Valkoposkihanhia sen sijaan on viime vuosia vähemmän.

”Viime viikonloppuna tehty valkoposkihanhien syyslaskenta osoitti Suomessa pesivän kannan pienentyneen pienimmilleen yli kymmeneen vuoteen.”

Myös petolinnut ovat liikkeellä: tavallisempien mehiläis- ja varpushaukkojen lisäksi voi nähdä harvinaisempia arosuohaukkoja. Birdlife arvelee suosiollista pesimävuotta syyksi siihen, että niistä on viikon aikana tehty lähes 300 havaintoa, punajalkahaukastakin toistakymmentä.

Pyhäjoella muutti keskiviikkona yli 800 käpytikkaa

Perämerellä vaeltaa tikkoja ja pähkinähakkeja. Pyhäjoella muuttikin keskiviikkona yli 800 käpytikkaa ja 25 palokärkeä ja Kalajoella viime lauantaina lähes 400 pähkinähakkia.

Pohjois-Karjalassa vaellukseen valmistautuvat kuusitiaiset, joita on laskettu yhdessä päivässä satoja.

Virolahdella on nähty valko-otsalepinkäinen, Kirkkonummella mustatiira ja riuttatiiroja on tavallista enemmän Suomenlahdella. Myös itäisiä taigauunilintuja on havaittu Perämeren rannikolla.