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Juuri nyt | Tuuli kääntyi pohjoiseen saaden kurki- ja hanhiparvet muuttopuuhiin
Tilaajalle | Äidin laina olikin ennakkoperintöä – tämä sääntö omaisuutta antavan vanhemman tulisi tuntea