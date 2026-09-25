Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on monin tavoin heikentänyt maansa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi mutta hänen aloittamansa sota Iranissa on tahattomasti vähentänyt maailman kasvi­huone­kaasu­päästöjä, uutisoi Helsingin Sanomat.

Yhdysvallat ja Israel iskivät Iraniin helmikuussa, minkä jälkeen Iran alkoi rajoittaa Iranin ja Omanin välissä kulkevan Hormuzin­salmen laivaliikennettä. Ennen sotaa salmen kautta kulki noin viidennes maailman öljykuljetuksista, HS kirjoittaa.

Öljyn ja kaasun toimitushäiriöiden jatkuessa ilmakehään vapautuvien hiilidioksidi­päästöjen määrää on vähentynyt voimakkaasti, HS kertoo yhdysvaltalaisen sanomalehden The Washington Postin (WP) uutisoivan Kansain­välisen energia­järjestön IEA:n tiedoista.

Trumpin hallinto on pyrkinyt helpottamaan fossiilisten polttoaineiden tuotantoa ja poistanut liittovaltion ajoneuvojen kasvi­huone­kaasu­päästö­rajat. Lisäksi Yhdysvallat on vetäytynyt Pariisin ilmasto­sopimuksesta.

HS: WP: Trumpin sota Iranissa on vähentänyt päästöjä maailman­laajuisesti