Pikkunarsissit kertovat kevään alkaneen – keskiviikkona ne odottavat löytäjiään julkisilla paikoilla ympäri Suomen Tetenasissit ovat kevään suosituimpia ruukkusipulikukkia.

Tetenarsissi kestää jopa 10 astetta pakkasta. Kuva: Sanne Katainen

Pienikukkainen tetenarsissi kestää jopa 10 astetta pakkasta eikä hätkähdä pienestä lumisateesta. Pakkasenkeston kannalta on tärkeää, että tetenarsissin ruukku on kasteltu huolellisesti.

Pakkasjakson jälkeen tetenarsissin lehdet ja kukat voivat nuukahtaa, mutta toipuvat entiselleen lämpötilan kivutessa takaisin nollan tienoilla.

Keskiviikkona 11. maaliskuuta kotimaisia tetenarsisseja on ympäri Suomea ilahduttamassa kulkijoita. Kyseessä on Kauppapuutarhaliiton ja Kauniisti Kotimaisen perinteinen Yksinäinen narsissi -tempaus, joka järjestetään paikallisten puutarhojen ja kukkakauppojen kanssa.

Yksinäiset narsissit odottavat löytäjiään keskiviikkona kadunkulmissa, puistonpenkeillä, bussipysäkeillä ja muilla näkyvillä paikoilla.