Keski-Suomessa toimivan lastensuojelun palveluja tuottavan yrityksen toimitusjohtajana oli vuosia henkilö, joka huijasi koulutustaustastaan. Kävi ilmi, ettei hänellä ole yliopistossa suoritettua tutkintoa, vaikka toimitusjohtaja esiintyi juristina ja erityispedagogina, Keskisuomalainen uutisoi.

Keski-Suomen hyvinvointialue vahvistaa, että kyse on sen palvelujentuottajasta. Myös Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut yrityksen kanssa sopimus.

Keski-Suomen hyvinvointialueelle oli tehty huhtikuussa useita epäkohtailmoituksia, jotka koskevat toimitusjohtajan koulutusta sekä rikkeitä liittyen henkilöstön koulutukseen.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen tarkastusraportista käy ilmi, että toimitusjohtaja on kertonut vastaavansa sisäisestä valvonnasta, kuten lapsen oikeuksien, lääkehoidon ja rajoitustoimenpiteiden toteutumisesta. Hän on myös kouluttanut yksikön henkilöstöä.

Keski-Suomen hyvinvointialueen raportissa todetaan, että toimitusjohtajan kohdalla kyse on ollut toistuvasta ja jatkuvasta puutteiden kokonaisuudesta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen raportissa todetaan, että toimitusjohtajan kohdalla kyse on ollut toistuvasta ja jatkuvasta puutteiden kokonaisuudesta.

Entisten työntekijöiden mukaan henkilöitä oli muun muassa irtisanottu tai muuten painostettu lähtemään keksityillä perusteilla. Vuorolistoihin on entisten työntekijöiden mukaan joskus merkitty henkilöitä, jotka eivät tosiasiassa ole olleet yrityksen palveluksessa.

Kyseisen lastensuojelun palveluita tuottavan yrityksen yrittäjä ja toimitusjohtaja ovat lähisukulaisia. Toimitusjohtaja on siirretty sivuun tehtävästään.

Keskisuomalainen ei kerro yrityksen tai siellä työskentelevien tai työskennelleiden henkilöiden nimiä, koska uutisointi voi vaikuttaa negatiivisesti yksikköön edelleen sijoitettuihin haavoittuvassa asemassa oleviin lapsiin.

KSML: Valejuristi toimi vuosia Keski-​Suomessa sijaitsevan lastensuojelulaitoksen johtajana