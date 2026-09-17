Kansalaisaloitteelta vaadittu 50 000 allekirjoituksen raja ei ole vielä ylittynyt.

Kansalaisaloite datakeskusmaksun säätämiseksi on saanut parissa päivässä kymmeniä tuhansia allekirjoittajia.

Aloitteessa vaaditaan, että datakeskuksille asetetaan ehtoja ja rajoituksia sekä datakeskusmaksu. Datakeskuksilta edellytettäisiin sähköverkon kapasiteetin huomioon ottamista, pakollisen varavoiman toteuttamista ja hukkalämmön hyödyntämistä. Lainvalmistelun tavoitteeksi vaaditaan sähkön riittävyyden ja kohtuuhintaisuuden takaamista sekä kotitalouksille että muulle teollisuudelle.

”Kymmenien rakenteilla olevien datakeskusten lisäksi uusia keskuksia on suunnitteilla lähes sata. Haasteita datakeskusten sääntelylle ja hallinnalle aiheuttaa se, että tällä hetkellä mikään yksittäinen taho ei valvo datakeskuksia kokonaisuutena, vaan päätösvalta sijoittumisesta on pitkälti kunnilla. Lisäksi lainsäädäntöä esimerkiksi datakeskusten omasta energiantuotannosta, jäähdytysmalleista tai tuotetun hukkalämmön velvoittavasta hyötykäytöstä ei tällä hetkellä ole.”

”Mikään yksittäinen taho ei valvo datakeskuksia kokonaisuutena.” Kansalaisaloite

Datakeskusmaksua perustellaan sillä, että esimerkkejä sähköverkon kuormittumisesta ja sähkön hinnan noususta on jo muualta, kuten Irlannista, jossa datakeskusten määrän nopea kasvu on johtanut kantaverkon ylikuormittumiseen ja sähkön kuluttajahinnan kasvuun. Siellä datakeskuksia säädellään tiukasti.

Aloitteessa vaaditaan lisäksi, että datakeskusmaksusta on osoitettava tietty osuus suoraan paikallisyhteisöjen hyödyksi ja lähiluonnon ennallistamiseen.

Tätä juttua tehtäessä allekirjoituksia oli kertynyt reilut 36 000. Eduskunnan täytyy ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 hyväksyttyä allekirjoitusta.

Kansalaisaloite löytyy täältä.