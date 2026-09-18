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Juuri nyt | Suomen ensimmäisiä uusia hävittäjiä odotetaan Rovaniemelle viiden jälkeen – yksi puuttuu joukosta
Tilaajalle | Tutkimus: Porojen laidunnuksella luultua suurempi vaikutus arktisen tundran kukkiin ja hyönteisiin