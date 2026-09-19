Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Timo Soini kertoo Ylen Ykkösaamussa, ettei hän asetu ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa.

Soini sanoo kuitenkin aikovansa olla ehdolla vuoden 2029 europarlamenttivaaleissa. Hän sanoi kesällä harkitsevansa paluuta politiikkaan eduskuntavaaleissa keskustan ehdokkaana.

Keskusta on Soinin mukaan mahdollinen vaihtoehto myös europarlamenttivaaleissa.

Eduskuntavaalien jättämistä väliin Soini perusteli muilla kiireillä.

”Minulla on paljon sitoumuksia tällä hetkellä, kuten podcasteja, kolumneja ja TV- ja radio-ohjelmia. Käyn puhumassa seurakunnassa ja miesten piireissä. Sitten rakas äitini on 96-vuotias. Ehdokkuus ei sovi tähän hetkeen”, hän sanoi.

Soini johti perussuomalaisia vuosina 1997–2017. Hän ei ollut ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa.

Juttua täydennetty Soinin kommentilla 19.9.26 klo 12.59.