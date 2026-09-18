Venäjän on ottanut haltuunsa sveitsiläisen elintarvikejätti Nestlén ja ranskalaisen vähittäiskauppaketju Auchanin Venäjän-toiminnot.

Molempien yhtiöiden omaisuus on asetettu venäläisen L.E.V Management -yhtiön väliaikaiseen hallintaan, kertoo CNN.

Päätökseen vaikuttivat Kremlin mukaan ”epäystävällisten” maiden vihamieliset toimet, kertoo uutistoimisto Reuters.

Presidentti Vladimir Putin allekirjoitti asetuksen asiasta torstaina.

Kyseessä on Reutersin mukaan merkittävin länsimaisiin yrityksiin kohdistettu toimenpide sen jälkeen, kun ranskalaisen meijeriyhtiö Danonen ja tanskalaisen panimoalan yrityksen Carlsbergin Venäjän-omaisuus otettiin haltuun vuonna 2023.

”Kyse on eurooppalaisista yrityksistä, jotka ovat peräisin epäystävällisistä maista”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi perjantaina.

Hän lisäsi, että nämä valtiot ”osallistuvat tällä hetkellä erittäin aktiivisesti sotatoimiin maatamme vastaan”.

Moskova jakaa nyt varallisuutta uudelleen mittakaavassa, jollaista ei ole nähty sitten Neuvostoliiton romahduksen.

Venäjä katsoo, että Ukrainalle aseita toimittavat länsimaat ovat käytännössä konfliktin osapuolia.

Sveitsi ei toimita aseita Ukrainalle, mutta on suututtanut Venäjän asettamalla sille pakotteita, kertoo Reuters.

Venäjä on tiukentanut otettaan ulkomaisessa omistuksessa olevasta omaisuudesta sen jälkeen, kun se aloitti hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022.

Kampanja yksityisen yritystoiminnan haltuunottamiseksi ei CNN:n mukaan koske vain ulkomaisessa omistuksessa olevia yrityksiä. Moskova kiristää otettaan myös kotimaisista yrityksistä ja jakaa nyt varallisuutta uudelleen mittakaavassa, jollaista ei ole nähty sitten Neuvostoliiton romahduksen.

Auchanilla on Venäjällä verkkokauppatoimintaa, 230 myymälää ja noin 30 000 työntekijää.

Nestléllä on Venäjällä kuusi tehdasta, jotka valmistavat kahvia, lemmikkieläinten ruokaa ja äidinmaidonkorvikkeita. Työntekijöitä sillä on Venäjällä noin 7 000.

Nestlé on aikaisemmin puolustanut toimintansa jatkamista Venäjällä sillä, että se toimittaa välttämättömiä elintarvikkeita.

Reuters: Russia says Nestle, Auchan asset seizures are payback for hostile actions by Europe

CNN: Kremlin seizes Nestlé’s assets in Russia as crackdown on private business grows