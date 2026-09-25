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Yritysten omat ympäristömerkit poistuvat pakkauksista
Jatkossa pakkauksissa saa käyttää vain tiettyjä lain vaatimuksia noudattavia ympäristö- ja vastuullisuusmerkkejä.
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Uutiset
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Kauppa
25.9.2026
13:30
Anniina Jokinen
Artikkelin aiheet
ympäristömerkki
vastuullisuus
viherpesu
pakkaus
EU
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