Pitäisikö lasten somen käyttöä rajoittaa? Kerro näkemyksesi ministeriölleSosiaali- ja terveysministeriö avasi perjantaina kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä.
Sosiaali- ja terveysministeriö avasi perjantaina kyselyn, jossa se kerää huoltajien näkemyksiä lasten sosiaalisen median käytöstä sekä siitä, pitäisikö sitä rajoittaa.
Kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää työryhmässä, joka valmistelee keinoja suojella nuoria ja lapsia sosiaalisen median haitoilta.
Kysely on avoinna kaikille alle 18-vuotiaiden huoltajille. Siihen voi vastata 11. lokakuuta asti. Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
Ministeriön mukaan kyselyssä on otettu huomioon EU:n suunnittelema lainsäädäntö lasten suojelemiseksi eräiden verkkopalvelujen haitoilta.
EU-tasolla on tarkoitus säätää muun muassa sosiaalisen median, koukuttavien verkkopelien ja videopalvelujen ikärajoista sekä muista nuoria ja lapsia koskevista suojatoimista.Artikkelin aiheet
- Osaston luetuimmat