Iranin media: Iran keskeyttää neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa, sulkee Hormuzinsalmen kokonaan liikenteeltä Hormuzinsalmen liikenne on ollut enemmän tai vähemmän tukossa koko sodan ja aselevon ajan, mutta pieniä määriä aluksia on päässyt läpi.

Jaa Kuuntele

Iran kertoo aikovansa jälleen pysäyttää liikenteen Hormuzinsalmessa. LEHTIKUVA. Kuva: STT-AFP

Iran on keskeyttänyt välittäjien kautta käydyt neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa ja aikoo pysäyttää Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa.

Asiasta kertoi iranilainen valtioon kytkeytyvä uutistoimisto Tasnim, jota siteeraavat uutistoimisto AFP sekä yhdysvaltalaismedia CNBC, jonka mukaan ilmoitus aiheutti heti hintapiikin raakaöljyn markkinahinnoissa.

Yhdysvaltain Valkoinen talo tai maan asevoimat eivät tuoreeltaan kommentoineet tietoja CNBC:lle.

Yhdysvallat ja Iran ovat jo jonkin aikaa neuvotelleet sodan päättävästä sopimuksesta, mutta tuloksetta.

Iran on toistuvasti ilmoittanut, ettei sopimus ole vielä valmis. Tasnim kertoi aiemmin, että Iranin mukaan "teksteihin tehdään koko ajan muutoksia, koska kumpikin osapuoli ehdottaa lisäyksiä".

”Ennen kuin on saavutettu selkeä yhteisymmärrys, kaikki tähän saakka esitetty on spekulaatiota”, kiteytti Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi Iranin valtiollisessa televisiossa.

Iran on myös vaatinut, että 12 miljardia dollaria sen jäädytettyjä varoja vapautetaan ennen kuin mitään neuvotteluja maan ydinohjelmasta aloitetaan.

Maailman energiasektorit ovat olleet sekaisin Lähi-idän sodan alusta lähtien, sillä noin viidesosa maailman öljyliikenteestä kulki kapean Hormuzinsalmen kautta vielä ennen sotaa.

Hormuzinsalmen liikenne on ollut enemmän tai vähemmän tukossa koko sodan ja aselevon ajan, mutta pieniä määriä aluksia on päässyt läpi. Yhdysvaltalaisjoukot ovat viime viikkojen aikana saattaneet kymmenittäin rahtialuksia läpi Hormuzinsalmesta, kertoi yhdysvaltalaislehti New York Times (NYT).

Lehden haastattelemien, nimettömänä pysytelleiden lähteiden mukaan salmen läpi olisi kulkenut noin 70 alusta, jotka olivat matkalla joko Intian valtamerelle tai Persianlahdelle. Kulkiessaan salmen läpi alukset kytkivät pois päältä paikannuslaitteensa, jotka välittävät niiden sijainnin eteenpäin.

Lähteet eivät kertoneet, minkä tyyppisiä aluksia salmessa liikkui tai mikä oli niiden tarkka reitti. Yhden lähteen mukaan ainakin yksi käytetyistä reiteistä kulki mahdollisimman kaukana Iranin rannikosta.

Iranin lähistöllä aluksilla olisi erittäin suuri riski joutua ohjus- tai droonihyökkäyksien kohteeksi.

Meriliikenteen asiantuntijan mukaan alukset todennäköisesti kulkivat Omanin rannikon lähistöllä kulkevia reittejä.

Ennen Lähi-idän sodan alkamista salmen läpi kulki satakunta alusta päivässä. Yhdysvaltojen laivaston avustamana aluksia on kolmen viikon ajanjakson aikana kulkenut keskimäärin kolme päivässä.

Iran on vaatinut loppua sotimiselle Libanonissa ehtona rauhanneuvottelujen jatkamiselle. Israel ja libanonilainen äärijärjestö Hizbollah ovat jatkaneet sotatoimia toisiaan vastaan Etelä-Libanonissa erillisestä aselevosta huolimatta.

Iran kertoi jo aiemmin, ettei se tällä hetkellä käy neuvotteluja Yhdysvaltojen kanssa ydinohjelmastaan. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kirjoitti aiemmin Truth Social -palvelussa, että mahdollisen rauhansopimuksen keskeisenä ehtona on, ettei Iranilla saa olla ydinasetta.

”Tiedämme, että ydinmateriaalia koskevissa asioissa on toimittava. Neuvotteluja asian yksityiskohdista ei ole käynnissä. Tällä hetkellä prioriteettinamme on sodan lopettaminen”, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmaeil Baqaei lehdistötilaisuudessa maanantaina.

Baqaei jatkoi, että Libanoniin on saatava pitävä aselepo ennen kuin sopimus Yhdysvaltojen kanssa voidaan allekirjoittaa. Iranin ulkoministeriön mukaan Yhdysvallat on niin ikään rikkonut toistuvasti Iranin ja Yhdysvaltojen välistä aselepoa, viimeksi maanantaina aamulla paikallista aikaa.

Yhdysvaltain Lähi-idän-joukkojen komentokeskus Centcom kertoi viestipalvelu X:ssä, että se teki iskuja Iranin tutka- ja droonikeskuksiin Hormuzinsalmella.

Centcomin mukaan iskut olivat vastaus yhdysvaltalaisen droonin alasampumiseen.

Iranin vallankumouskaarti kertoi puolestaan kohdistaneensa iskun Yhdysvaltain asevoimien käyttämään tukikohtaan, josta Yhdysvallat on tehnyt iskuja Iraniin.

Kaarti ei tarkentanut tukikohdan sijaintia lausunnossaan. Aiemmin Kuwait kertoi, että sen ilmatorjunta vastasi drooni- ja ohjusuhkaan. Myöhemmin maan asevoimat vahvisti uhan tulleen Iranista.