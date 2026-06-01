Kotikaupunki aikoo muistaa MM-ratkaisumaalin tekijää ‒ Ylöjärveltä peräti kaksi kultaleijonaaTapparan ja Ilveksen kannatus jakaantuu Ylöjärvellä aika lailla puoliksi, arvioi kaupunginjohtaja.
Sunnuntaisen jääkiekon MM-loppuottelun ratkaisumaalin laukoja Konsta Helenius sekä joukkuetoveri, kultaleijona Waltteri Merelä ovat kotoisin Pirkanmaan Ylöjärveltä.
MT tavoitteli Ylöjärven johtoa kyselläkseen, aikooko kotikaupunki palkita urheilusankareita.
”Me parhaillaan pohdimme asiaa ja varmasti heitä sopivalla tavalla muistetaan”, kertoo kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen.
Piiparisen mukaan päätöksenteko on maanantaina vielä kesken, mutta tieto huomioinnista saataneen lähipäivinä.
Jääurheilulla on Ylöjärvellä pitkät perinteet. Paikkakunnalla on jäähalli ja viime talvena valmistunut tekojäärata.
”Taitoluistelua, jääkiekkoa ja höntsäilyä siellä harrastetaan aktiivisesti. Hyvin monipuolista luistelua.”
Kiekkokisoja on Tampereen kainalossa sijaitsevalla Ylöjärvellä varmasti seurattu innolla. Seudulle on osui jälleen myös jääkiekon SM-liigan mestaruus, kun Tappara voitti loppuottelun toukokuussa.
"Tapparan ja Ilveksen kannatus jakaantuu Ylöjärvellä aika lailla puoliksi", kaupunginjohtaja arvioi.
