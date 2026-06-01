Raakaöljyn hinta lähti jyrkkään nousuun Öljyn hinta on heitellyt rajusti viime kuukausina Lähi-idän sodan vuoksi.

Jaa Kuuntele

Öljyn hinta reagoi nopeasti uutisiin Iranista. LEHTIKUVA. Kuva: STT-AFP

Raakaöljyn hinta lähti maanantaina jälleen kovaan nousuun sen jälkeen, kun Iran ilmoitti keskeyttäneensä välittäjien kautta käydyt rauhanneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.

Iltakuudelta raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noussut seitsemän prosenttia ja oli reilussa 97 dollarissa barrelilta. WTI-laadun hinta oli niin ikään noin seitsemän prosentin nousussa ja noin 94 dollarissa barrelilta.

Iran ilmoitti aiemmin aikovansa myös pysäyttää öljynviennille kriittisen Hormuzinsalmen liikenteen kokonaan vastauksena jatkuviin aseleporikkomuksiin, joista se syyttää erityisesti Israelia Libanonissa.

Öljyn hinta on heitellyt rajusti viime kuukausina Lähi-idän sodan vuoksi. Hormuzinsalmen liikenne on ollut enemmän tai vähemmän tukossa helmikuun lopusta asti, kun Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan iskemällä Iraniin.