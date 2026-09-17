Liitännäisjäsenyyttä ei EU:ssa ole eikä komission puheenjohtajan pidä sellaista luvata – ei Kanadalle eikä edes Ukrainalle
Unionista yritetään nyt tehdä vahvaa ja itsenäistä aloitteilla, jotka on pakko ampua alas heti kättelyssä
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Lue artikkelin tiivistelmä
- Artikkelissa Kanadaa kuvataan EU:lle tärkeäksi kumppaniksi erityisesti puolustusteollisuudessa, arktisessa yhteistyössä, maakaasussa ja kriittisissä mineraaleissa.
- Ursula von der Leyenin ehdotus Kanadan liitännäisjäsenyydestä sai kritiikkiä, koska EU:n perussopimukset eivät tunne liitännäisyyttä ja jäsenmaat torjuvat kevytjäsenyyden.
- Tekstissä muistutetaan, että myös Friedrich Merzin ehdotus Ukrainan liitännäisjäsenyydestä ammuttiin nopeasti alas.