Nukkuvan jääkarhun herättämisestä 50 000 Norjan kruunun sakotLaiva herätti tahallaan nukkuvan jääkarhun töräyttämällä sumutorvea. Huippuvuorten kuvernööri lätkäisi sakot.
Norjan Huippuvuorilla nukkuneen jääkarhun herättämisestä on määrätty 50 000 Norjan kruunun eli noin 4 500 euron sakot.
Aiemmin tässä kuussa Huippuvuorten Lomfjordenin vuonolla purjehtineen aluksen matkustajat olivat havainneet maissa nukkuvan jääkarhun. Laivalla ollut ihminen oli soittanut aluksen sumutorvea, jolloin jääkarhu oli herännyt ja siirtynyt toiseen paikkaan.
Aluksella olleet muut ihmiset tekivät tapauksesta ilmoituksen Huippuvuorten kuvernöörille, joka määräsi sumutorven soittajalle sakot.
Huippuvuoret kuuluu Norjalle.Artikkelin aiheet
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