Ähtäriläinen kansanedustaja Mikko Savola (kesk.) vaatii villisioista tonnin tapporahaa afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi.

”Valtion korvausmaksu villisikojen kaatamisesta on otettava heti käyttöön. Tehokkain tapa pysäyttää taudin leviäminen on alueen villisikakannan merkittävä pienentäminen”, Savola painottaa tiedotteessa torstaina.

Hän esittää valtion korvaukseksi esimerkiksi 700 euroa jokaisesta villisiasta, joka on todistetusti kaadettu korvausvyöhykkeellä.

Yhdessä Suomen sikayrittäjien maksaman 185 euron toiminta-avustuksen metsästysseuroille sekä Ruokaviraston 50–150 euron näytepalkkion kanssa muodostuisi metsästykselle riittävän voimakas kannustin.

Valtion maksama tapporaha on Savolan mukaan kansantaloudellisesti erittäin perusteltu investointi.

”Taudin alueelliset kustannukset nousevat nopeasti miljooniin euroihin, etenkin jos tartunta-alueen satoa ei pystytä myymään eteenpäin”, Savola kirjoittaa tiedotteessa.

”Päätös on tehtävä nyt. Jos tauti pääsee sikaloihin, lasku moninkertaistuu”, sanoo kansanedustaja Mikko Savola. Arkistokuva. Kuva: Reijo Vesterinen

Keskiviikkona Ruokavirasto kertoi, että Virolahdelta on löytynyt 11 uutta afrikkalaisen sikaruton (ASF) tautitapausta.

Viisi on löytyi Virolahdella sijaitsevan ydinalueen sisältä ja kuusi tartuntavyöhykkeeltä. Tartuntavyöhyke ulottuu myös Miehikkälään ja eteläiseen Lappeenrantaan.

Yhteensä tartunnan saaneita villisikoja on löydetty 14.

Tilanne vaatii Savolan mukaan nopeita ratkaisuja.

”Päätös on tehtävä nyt. Jos tauti pääsee sikaloihin, lasku moninkertaistuu. Silloin on myöhäistä kysyä, miksi tehokkaampiin toimiin ei ryhdytty ajoissa.”