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Juuri nyt | Karhun poikkeusluvat päätetty ‒ näin monta karhua syksyllä saa kaataa
Tilaajalle | Multala: Kaikki joustot käyttöön ennallistamisen toteuttamisessa