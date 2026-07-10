Hurja video: Karhu riepotteli kuoliaaksi kahdeksan lammasta norjalaiskylässäPaikalla olleen Norjan luonnonsuojeluviranomaisen edustajan mukaan karhujen näkeminen alueella on hyvin epätavallista.
Norjalainen verkkolehti Nettavisen julkaisi torstaina hurjan videon lammaslauman kimppuun käyvästä karhusta.
Videolla karhu käy kahdeksan lampaan kimppuun aidatulla pellolla. Tapaus sattui Nettavisenin mukaan lähellä Kramvikaa, Vuoreijan kunnassa Norjan pohjoisosissa.
Katso hurja video alta. Jos upotus ei näy, näet videon täältä.
Vuoreijan oman paikallislehti Varageravisa tavoitti tapettujen lampaiden omistajan Arnt Stømen, joka kuvaili tilannetta katastrofiksi.
Mies kertoo saaneensa keskiviikkona hieman ennen puolta yötä ilmoituksen, että karhu riepotteli lampaita aidatulla alueella. Karhu ei miehen mukaan tuntunut pelkäävän mitään.
Verilöyly tapahtui tapahtui lähellä vilkasliikenteistä E75 -tietä, joten tapahtuneella on useita silminnäkijöitä.
Paikalla olleen Norjan luonnonsuojeluviranomaisen edustajan Christer Michaelsenin mukaan karhujen näkeminen tällä alueella on hyvin epätavallista.
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