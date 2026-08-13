Yhtiö tavoittelee New Yorkin pörssistä lisää rahaa yhtiön toiminnan vakiinnuttamiseen ja kasvuun.

Tekstiilikuitua puupohjaisesta sellusta ja sivuvirroista valmistava Spinnova oyj haluaa listautua New Yorkin pörssiin Yhdysvalloissa. Osakeannin hintahaarukkaa ei ole vielä määritetty. Osakeannilla tavoiteltavien bruttovarojen alustava määrä olisi yhtiön mukaan vähintään 15 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli noin 13 miljoonaa euroa.

Mikäli osakeanti toteutuu, yhtiö suunnittelee käyttävänsä siitä saatavat nettovarat Eteläportin demotehtaan ylösajon tukemiseen, teknologiansa kaupallistamisen edistämiseen ja yleisiin liiketoiminnan tarpeisiin. Osakeannin odotetaan toteutuvan Yhdysvaltain viranomaistarkastusten päätyttyä edellyttäen, että markkinat ovat listautumiselle otolliset.

Markkinapaikka olisi Spinnovalle toinen, sillä se on listattuna myös Helsingin pörssin kasvuyritysten listalla.

Spinnova noudattaa parhaillaan tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksensa edeltävää hiljaista jaksoa, ja tiedottaa suunniteltuun osakeantiin ja Yhdysvaltain-listaukseen liittyvistä päivityksistä myöhemmin. Spinnova julkaisee puolivuosikatsauksensa 31. elokuuta 2026.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Kauppalehti.