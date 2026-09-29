Vasemmistoliitto on yksinyrittäjien suosituin puolue − tyytymättömyys Orpon hallitukseen laajaaPerussuomalaiset on suosituin, kun huomioidaan eri kokoiset mikroyritykset. 5−9 hengen mikroyrityksissä kokoomus on yrittäjien suosikki.
Tuoreesta Mikroyritysbarometrista käy ilmi, että 17 prosenttia yksinyrittäjistä äänestäisi eduskuntavaaleissa vasemmistoliittoa. Yksinyrittäjistä 82 prosenttia on tyytymättömiä nykyisen hallituksen toimintaan. Yksinyrittäjistä lähes puolella vuotuiset bruttotulot jäivät alle 20 000 euroon vuonna 2025.
Suuremmissa, 5–9 hengen mikroyrityksissä, tilanne on toinen. Kokoomus on niissä yrittäjien suosituin puolue 31 prosentin kannatuksella, ja vain 40 prosenttia on tyytymättömiä hallitukseen. Kaksi kolmesta ansaitsi vuodessa vähintään 50 000 euroa.
Myös perussuomalaiset on suositumpi suurempien mikroyritysten yrittäjien keskuudessa, mutta kerää kannatusta tasaisemmin. Perussuomalaiset on yleisesti mikroyrittäjien suosituin puolue 16 prosentin kannatuksella.
”Yrittäjyys on muuttunut valtavasti vuosien aikana. Erot etenkin itsensätyöllistäjien ja työnantajayrittäjien välillä ovat suuria”, toteaa Mikro- ja yksinyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Liisa Hanén tiedotteessa.
Mikroyritys tarkoittaa alle 10 hengen yritystä, jonka vuotuinen liikevaihto on alle kaksi miljoonaa euroa. Noin 96 prosenttia yrityksistä on Suomessa mikroyrityksiä.
Barometristä selviää myös, että mikroyrittäjissä naisten ja miesten tuloerot ovat suuret. Noin 40 prosenttia tulonsa ilmoittaneista päätoimisista naisyrittäjistä ansaitsi alle 20 000 euroa, miehistä vajaa kolmannes. Miehistä kolmannes ansaitsi 50 000 euroa, naisista vain 12,6 prosenttia.
Mikroyritys tarkoittaa alle 10 hengen yritystä, jonka vuotuinen liikevaihto on alle kaksi miljoonaa euroa. Noin 96 prosenttia yrityksistä on Suomessa mikroyrityksiä.
Mikro- ja yksinyrittäjät ry julkaisee Mikroyritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa, ja sen toteuttaa IRO Research. Kyselyyn vastasi 1 064 mikroyrittäjää elo-syyskuussa.Artikkelin aiheet
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