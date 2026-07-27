Naantalissa heitettiin maanantaiaamuna mereen Åke NyblomAhola Transportin toimitusjohtaja on vuoden Unikeko.
Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden Unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantaiaamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko heitettiin mereen Vanhankaupungin vierassatamassa.
Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa vuodesta 1997. Hän on johtanut Ahola Transportia vuodesta 2022. Nyblom on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä edeten korjaamotyöntekijästä lopulta toimitusjohtajaksi.
Heinäkuun 27. päivä on nykyisin Naantalissa suuri juhlapäivä, jolloin päivänsankariksi valitaan erityisen ansioitunut henkilö. Unikekoperinne ulottuu kaupungissa pitkälle: ensimmäiset unikekotarinat ovat peräisin kristittyjen vainojen ajoilta.
Unikeko on valittu vuosittain vuodesta 1958 lähtien. Ensimmäinen Unikeko oli vahtimestari Jaakko Sajo.Artikkelin aiheet
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