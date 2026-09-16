Alle kymmenesosa 65-vuotiasta on hyödyntänyt valinnanvapauskokeilua– Kela odotti enemmänKeski-Uudellamaalla kokeilua hyödynsi joka viides, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla hyvin harva. Kokeilu jatkuu vuoden 2027 loppuun.
Joka yhdeksäs 65 vuotta täyttänyt on käyttänyt valinnanvapauskokeilua kokeilun ensimmäisen vuoden aikana, Kela kertoo.
Kelan mukaan käyttö on jäänyt vähäisemmäksi kuin suunnitteluvaiheessa arvioitiin.
Kokeilua hyödynnettiin eniten Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella, jossa noin joka viides ikäryhmään kuuluva käytti sitä. Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla käyttö jäi reiluun kolmeen prosenttiin.
Yleisin syy vastaanotolle hakeutumiseen olivat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Hieman yli viidennes käynneistä koski niitä.
Seuraavaksi eniten vastaanotolle hakeuduttiin hengityselinten sairauksien takia ja verenkiertoelinten sairauksien vuoksi.
Korvattuja yleislääkärikäyntejä oli vuoden aikana hieman yli 200 000. Tutkimuksia korvattiin yhteensä noin 340 000 kappaletta.
Kokeilu alkoi syyskuussa 2025 ja päättyy vuoden 2027 lopussa. Siinä 65 vuotta täyttäneet voivat käyttää yksityisiä yleislääkäripalveluja enintään kolme kertaa vuodessa alle 31 eurolla per kerta.
Kela muistuttaa, että tilastot esitetään korvausten maksukuukauden mukaan, joten osa elokuussa tehdyistä käynneistä ei vielä näy luvuissa.Artikkelin aiheet
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