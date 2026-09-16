Perussuomalaisten kannatus on noussut 15 prosenttiin Helsingin Sanomien tuoreessa puoluegallupissa.

Hallituksessa istuvilla perussuomalaisilla on eroa kokoomukseen enää 1,5 prosenttiyksikköä. Pääministeripuolue kokoomuksen suosio on pysynyt elokuusta 16,5 prosentissa. Puolueiden kannatusluvut eivät ole olleet näin lähellä toisiaan tämän vaalikauden aikana.

Kokoomuksen kannatus laski HS-gallupissa alle 17 prosenttiin ensimmäistä kertaa kuluvalla vaalikaudella heinäkuussa.

Opposition SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,4 prosentin kannatuksella. Suosiossa on ollut pieni notkahdus edelliseen kyselyyn verrattuna.

Neljäntenä jatkaa niin ikään oppositiossa istuva keskusta 13,6 prosentilla.

Nousua on myös vasemmistoliitolla, jota kannattaa 11,6 prosenttia vastaajista. Oppositiopuolue on nauttinut ennätyssuosiosta HS:n viime kyselyissä.

Opposition vihreiden kannatus on 8,6 prosenttia. Hallituksen RKP:lla suosio on 4,1 prosenttia ja kristillisdemokraateilla 3,0 prosenttia.

Tutkimusyhtiö Verianin toteuttamaan kyselyyn haastateltiin yli 3 000:a täysi-ikäistä mannersuomalaista internetpaneelissa.

Puoluekannatusarvio on laadittu yhdessä haastatteluissa saatujen vastausten ja viime kuntavaalien vaalitilastojen kanssa. Tulosten virhemarginaali on noin 1,8 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.