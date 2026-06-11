Satakunnan Kansa: Porilainen alpakkatila kamppailee saastuneen kaivoveden kanssa Veden saastumisen takia alpakoiden omistaja Carita Saarinen on kuljettanut päivittäin kymmeniä litroja juomavettä 20 alpakalleen.

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Alpakoita. Kuvan eläimet eivät liity Porin tapaukseen. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Ympäristö Maija Ala-Siurua

Porin Ahlaisissa sijaitsevan alpakkatilan kaivovesi todettiin toukokuun alussa kelpaamattomaksi ulosteperäisten bakteerien ja korkean mangaanipitoisuuden vuoksi, kertoo Satakunnan Kansa.

Veden saastumisen takia alpakoiden omistaja Carita Saarinen on kuljettanut päivittäin kymmeniä litroja juomavettä 20 alpakalleen.

Saarinen tutkitutti kaivoveden, josta oli aiemmin otettu näytteitä vuosina 2019 ja 2021.

Vuoden 2019 näytteessä vedestä löytyi vähäisesti bakteereja ja mangaanipitoisuus ylitti raja-arvot. Ongelma ratkaistiin kaivoon asetettavalla otsonointilaitteella. Pari vuotta myöhemmin otetussa näytteessä ei ollut bakteereja ja mangaanipitoisuus oli pudonnut.

Toukokuun alussa Saarinen sai uusimman vesinäytteen tulokset.

”Näytteessä oli ulosteperäisiä bakteereja ja mangaanin määrä oli 12 kertaa yli sallitun. Näytteen analysoinut kemisti totesi sen talousvedeksi kelpaamattomaksi.”

Satakunnan Kansa on nähnyt kaivosta otetun vesinäytteen tulokset.

Saarinen epäilee kaivoveden saastuneen likavesikaivoista valuneista harmaavesistä.

Tilan päärakennuksen vieressä on kaksi likakaivoa. Puhtaan veden kaivo sijaitsee kaivoihin nähden alaviistossa reilun kymmenen metrin päässä talon takana, Satakunnan Kansa kertoo.

Saarinen kertoo, että likakaivon harmaavedet nousivat talon kellarissa sijaitsevaan pannuhuoneeseen ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Saarisen vuokranantaja pitää kaivoveden saastumisen syynä likakaivojen täyttymistä.

”Kun likavedet nousivat edellisen kerran kellariin, likakaivoja ei ollut tyhjennetty kolmeen vuoteen”, vuokranantaja Petri Nummijärvi sanoo viitaten Saarisen kertomaan tilanteeseen vuodelta 2021.

Viime viikolla vuokrasopimus irtisanottiin. Saarisella on puoli vuotta aikaa löytää uusi koti.

Satakunnan Kansa: Porilainen alpakkatila kamppailee saastuneen veden kanssa: ”Vettä voi käyttää ainoastaan vessan vetämiseen”