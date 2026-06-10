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Juuri nyt | Moni suomalainen haluaa niin kovasti lapsen, että lähtee kyseenalaiseen bisnekseen – tällaisia ongelmia kaupallisiin sijaissynnytyksiin liittyy
Uutiset | St1:n Anttosen mukaan Mynämäen hiilineutraaliudessa ei ole kunnianhimoa – kunta ottaa kehuna
Roope Rissanen (vas.), Markus Rytkönen ja Hanna Mähönen ovat kirjelmöineet sillasta kansanedustajille, mutta rahaa ei ole herunut. ”Jos edes suunnitteluun saataisiin se puoli miljoonaa euroa, hanke nousisi valtion budjettiin ja työlistalle.”

Sillan painorajoitus uhkaa jättää 12 maitotilaa mottiin Maaningalla ‒ huonot tiet vievät puunmyyntituloja jopa 1,2 miljoonan edestä

Kuopion Maaningalla alennettiin sillan painorajoitusta, eikä uusimisen rahoista tai aikataulusta ole tietoa.
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Uutiset|Liikenne
10.6.202605:00
Eija Mansikkamäki
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