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MMM:n Niemi: Poikkeusluvat ovat varmin tapa karhujahtiin syksyllä, kiintiömetsästystä ei tällä hetkellä valmistella
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Tutkijat: Puun energiakäyttöä ei pidä ajaa alas – tulevat kriisit vaativat toimivat hankintaketjut
MMM:n Niemi: Poikkeusluvat ovat varmin tapa karhujahtiin syksyllä, kiintiömetsästystä ei tällä hetkellä valmistella
Eduskunnan vaatima kiintiömetsästys olisi oikeudellisesti hatarammalla pohjalla, kuin kiintiömetsästys, Sami Niemi sanoo.
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Uutiset
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Erä
8.6.2026
17:30
Hermanni Härkönen
Artikkelin aiheet
karhunmetsästys
poikkeuslupa
kiintiömetsästys
Maa- ja metsätalousministeriö
Korkein hallinto-oikeus
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