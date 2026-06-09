St1:n Anttosen mukaan Mynämäen hiilineutraaliudessa ei ole kunnianhimoa – kunta ottaa kehuna Mynämäki kääntää kunnan ilmastotavoitteesta tulleet kommentit myönteisiksi.

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Mynämäessä seudulliseen hiilensidontaan suhtaudutaan kriittisesti. Kuva: Markku Vuorikari

Uutiset | Ilmastonmuutos Tilda Karhumaa

St1:n Mika Anttonen arvioi Ylelle antamassaan haastattelussa, että Pariisin ilmastosopimuksen velvoittamiin rajoihin ei ole mahdollista päästä. Ilmastotoimista puuttuu Anttosen mukaan riittävä kunnianhimo.

Anttosen mukaan hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen yhdellä alueella saattaa kasvattaa päästöjä koko maailman tasolla.

Polttoaineyhtiön pääomistaja nosti haastattelussa tikunnokkaan Mynämäen kunnan ilmastotavoitteet.

”Tässä (globaaleissa ilmastotavoitteissa) voidaan olla tosi kunnianhimoisia ja pitääkin olla. Mutta se ei ole kunnianhimoa, että sanotaan Mynämäen olevan hiilineutraali vuonna 2035”, Anttonen läksyttää.

Tavoitimme Mynämäen kunnanjohtaja Carita Maisilan kommentoimaan Mynämäen ilmastotavoitteiden kunnianhimoisuutta.

Mynämäessä kommentti tulkitaan kohteliaisuutena.

”Minä itse ajattelin kommentin positiiviseksi niin, että ei ole kovin kunnianhimoista tavoitella Mynämäen hiilineutraaliutta, koska olemme jo tehneet jo niin pitkään toimia hiilineutraaliuden eteen ja toisaalta meillä on esimerkiksi hiiltä sitovaa metsää valtavan paljon”, Maisila pohtii.

Maisila arvioi, että jos hiilensidonnan laskentatapaan sisältyisi metsien ja vihreän ympäristön hiilensidonta, olisi Mynämäki saavuttanut jo hiilineutraaliuden.

Maisila korostaa metsien ja viheralueiden roolia hiilinieluina. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Seudullinen hiilensidonta puolestaan ei herätä Maisilassa intoa.

”Seudullinen hiilensidonnan laskentatapa ei ole hyväksyttävä niin, että keskuskaupungit voisivat rakentaa alueen täyteen vaikka ja mitä, ja sitten laskettaisiin, että nämä maalaiskuntien metsät sitovat sen hiilen”, Maisila painottaa.

Hän peräänkuuluttaa toimia kaikkialla, ja toivoo, että väljempään yhdyskuntarakenteeseen kiinnitettäisiin huomiota. Näin hiilensidontaa mahtuisi rakennetun ympäristön sisälle tarpeeksi.

Mynämäki, kuten myös noin joka kolmas suomalainen kunta tai kaupunki, on sitoutunut Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeeseen. Tavoitteena on vähentää päästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.