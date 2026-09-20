Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen seuroineen.

Yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus. TIMO AALTO / LEHTIKUVA.

Yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus. TIMO AALTO / LEHTIKUVA.

Pesäpallon pääsarjatoimintaa pyörittävä Superpesis Oy teki rahapeliyhtiö FDJ Unitedin kanssa monivuotisen yhteistyösopimuksen, Superpesis tiedotti sunnuntaina.

Sopimuksen myötä yhtiön brändi Unibet on Superpesiksen tuleva pääyhteistyökumppani.

Kumppanuus kattaa miesten ja naisten Superpesiksen sekä niissä pelaavat seurat ja käynnistyy 1. heinäkuuta ensi vuonna edellyttäen, että Unibetille myönnetään lisenssi Suomen uudistuvassa rahapelijärjestelmässä.

Tiedotteen mukaan yhteistyö on kokoluokaltaan ja kattavuudeltaan laajin suomalaisessa joukkueurheilussa solmittu kumppanuus.

Superpesikselle oli tärkeää, että pääyhteistyökumppani sitoutuu koko lajiin eikä vain sen näkyvimpään osaan.

”Lajin yleisömäärät, mediakiinnostavuus ja näkyvyys ovat kasvaneet, ja kasvu on ollut erityisen voimakasta suurissa kaupungeissa. Samaan aikaan naisten Superpesis on vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen seuratuimmista palloilusarjoista. Haluamme osaltamme varmistaa, että kehitys jatkuu tulevina vuosina”, sanoi FDJ Unitedin Suomen general manager Joel Häkämies.

Helsinkiläisen Puna-Mustien nousu miesten Superpesikseen sopii suunnitelmiin, kun laji suurkaupunkilaistuu.

”Meillä on yhdessä vahva usko siihen, että saamme rakennettua Superpesiksestä kesälajien ykkössarjan kiinnostavuudeltaan sekä entisestään vahvistettua naisten Superpesiksen asemaa Suomen top 5 -palloilusarjana. Sarja on jo nyt noussut upeasti Pohjoismaiden seuratuimmaksi naisten palloilusarjaksi”, kertoi Superpesiksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Karjalahti.

”Sarja on jo nyt noussut upeasti Pohjoismaiden seuratuimmaksi naisten palloilusarjaksi.” Vesa Karjalahti

Suomen rahapelimarkkinat vapautuvat 1. heinäkuuta ensi vuonna, joten yhteistyökumppanuuksiin on odotettavissa liikehdintää.

Suomen seuratuin palloilusarja jääkiekon Liiga tiedotti jo viime joulukuussa tehneensä vuoteen 2031 ulottuvan sopimuksen tutun yhteistyökumppaninsa Veikkauksen kanssa.

Liiga kertoi, että sen seuroilla on tulevaisuudessa mahdollisuus tehdä myös omia paikallisia sopimuksiaan rahapelitoimijoiden kanssa.

Superpesikselle oli tärkeää, että pääyhteistyökumppani sitoutuu koko lajiin eikä vain sen näkyvimpään osaan.

”Unibetin kanssa löysimme nopeasti yhteisen näkemyksen siitä, mihin pesäpalloilu ja seurat voivat kehittyä tulevina vuosina – sekä miesten että naisten pääsarjan osalta”, Karjalahti sanoi.