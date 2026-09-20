Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Lasillinen harmittomaksi koettua juomaa päivässä nostaa huomattavasti mahasyövän riskiä
Tilaajalle | Monelle tulee yllätyksenä, että tulipalon sattuessa vakuutuskorvaus voi jäädä pieneksi