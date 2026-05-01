Öljytynnyrin hinta vakautui korkealle tasolle terävän hintapiikin jälkeenÖljybarrelin hinta kävi torstaina korkeimmillaan yli 126 dollarissa, eli korkeimmalla tasollaan neljään vuoteen.
Öljyn hinta on vakautunut markkinoilla korkealle tasolle eilisen hurjan hintapiikin jälkeen. Sijoittajat näyttävät odottavan seuraavaa siirtoa Lähi-idän konfliktissa.
Brent-laadun öljybarrelin hinta oli iltapäivällä 110 dollarin tuntumassa. Öljybarrelin hinta kävi torstaina korkeimmillaan yli 126 dollarissa, eli korkeimmalla tasollaan neljään vuoteen.
Nousua edelsi uutismedia Axiosin juttu, jonka mukaan Yhdysvaltain sotilasjohto esittelee presidentti Donald Trumpille suunnitelmia uusista sotilaallisista iskuista.
