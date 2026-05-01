Vappua juhlittiin rauhallisissa merkeissä, vaikka väkeä oli runsaasti liikkeellä – Oulussa opiskelijoille poliisilta hyvät arvosanat Vapunvieton varrella pelastuslaitoksia ovat työllistäneet maastopalohälytykset. Nurmijärvellä palo levisi rutikuivaan maastoon vartioimatta jääneestä avotulesta.

Vapun viettäjät seurasivat Havis Amandan lakitusta Helsingin Kauppatorilla vappuaattona. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Vappuaaton juhlinta sujui rauhallisesti, vaikka väkeä oli liikkeellä runsaasti, kertovat poliisilaitokset ympäri maan. Poliisia työllistivät muun muassa päihtyneiden häiriökäyttäytyminen, rattijuopumukset ja pahoinpitelyt.

Oulussa erityisesti vappua juhlineet opiskelijat saivat poliisilta hyvät arvosanat.

”Väenpaljouteen nähden juhlinta esimerkiksi Oulun keskustassa oli varsin mallikasta, ja erityisesti opiskelijoiden fiksu käyttäytyminen kirvoitti kiitoksen yön kenttäjohtajalta”, poliisi sanoi tiedotteessa.

Lounais-Suomessa eniten ihmisiä oli liikkeellä Turussa, jossa lämmin ja aurinkoinen sää keräsi Aurajoen rantaan runsaasti väkeä.

Itä-Suomessa yön juhlinta painottui kaupunkien taajamiin. Esimerkiksi Kuopiossa väkeä kerääntyi alkuillasta paljon keskustan ja torin alueelle. Poliisin mukaan kahteen edeltävään vappuun verrattuna poliisitehtäviä oli koko poliisilaitoksen alueella hieman edellisvuosia vähemmän, mutta merkittäviä muutoksia tehtävämäärissä ei ollut.

Helsingissä poliisi tyhjensi Kaivopuiston juhlijoista illalla. Poliisin mukaan puistossa ammuttiin illan aikana useita ilotulitusraketteja. Lisäksi puistossa tapahtui poliisin mukaan törkeä pahoinpitely, jonka vuoksi kolme ihmistä otettiin kiinni.

Lapissa poliisia työllistivät liikennetehtävät, minkä lisäksi Rovaniemellä tapahtui kaksi eri pahoinpitelyä.

Torstaina illalla partio pysäytti auton, jonka kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Perjantain vastaisena yönä poliisin haaviin jäi mönkijällä liikkunut kuljettaja, jota epäillään rattijuopumuksesta.

Vailla ajo-oikeutta Torniossa ajellut kuljettaja puhalsi myös rattijuopumusrajat ylittävät lukemat. Kittilässä törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta narahti lähes 160 kilometriä tunnissa ajanut kuljettaja 80:n alueella.

Pelastuslaitoksia ovat työllistäneet maastopalohälytykset. Muun muassa Nurmijärvellä Röykässä paloi noin hehtaari maastoa.

”Paloalueelta löytyi grilli ja nuotiontapaista, ja niiden sekä palon etenemisen perusteella palon todettiin aiheutuneen rutikuivaan maastoon sytytetystä avotulesta”, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Alueella on voimassa maastopalovaroitus, jolloin kaikki maastoon tehdyt avotulet ilmoitetaan poliisille. Pelastuslaitos muistuttaa, että avotulta ei saa tehdä varoitusajan ulkopuolellakaan maastoon ilman maanomistajan lupaa ja vartiointia.