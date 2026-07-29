Tänään on poutaista lähes koko maassa Huomenna maan länsiosiin voi levitä ukkoskuuroja.

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Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA.

Uutiset | Sää STT

Tänään on poutaista ja aurinkoista lähes koko maassa. Pohjois-Lapin seutuvilla sää voi olla epävakaista, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Lämpötila kohoaa 20 asteen yläpuolelle, mutta helleraja ei vielä tänään rikkoudu. Hellerajan rikkoutuminen on mahdollista jo huomenna maan länsiosissa ja perjantaina laajemmin Suomessa.

Huomenna maan länsiosiin voi levitä ukkoskuuroja. Perjantaina ukkostaa voi laajemmallakin alueella.