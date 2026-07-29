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Juuri nyt | Tänään on poutaista lähes koko maassa
Tilaajalle | Mustikkasatoa verottava laikkupikaritauti saattaa levitä myös puolukoihin ja pensasmustikoihin − näin taudin voi tunnistaa