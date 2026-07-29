Kaatuneen traktorin alle jäänyt mies kuoli KiteelläOnnettomuus tapahtui yksityisellä piha-alueella ja osallisena oli kaksi ihmistä.
Mies kuoli traktorionnettomuudessa Pohjois-Karjalan Kiteellä tiistaina illalla, Itä-Suomen poliisilaitos kertoo.
Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan mies jäi kaatuneen traktorin etukuormaajan varren alle. Sivullinen ihminen sai miehen pois traktorin alta ja aloitti ensiavun ennen pelastushenkilöstön saapumista.
Onnettomuus tapahtui yksityisellä piha-alueella ja osallisena oli kaksi ihmistä.
1940-luvulla syntynyt mies kuoli tapahtumapaikalla, poliisi kertoo. Toinen ihminen toimitettiin sairaalaan tarkastettavaksi.
Poliisi jatkaa tapahtuneen selvittämistä kuolemansyyntutkintana.Artikkelin aiheet
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