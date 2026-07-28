Kolaroitu vai hyvä löytö? Näin vältät kalliit yllätykset käytettyä autoa ostaessa Keskuskauppakamarin tavarantarkastaja neuvoo vinkit käytetyn auton hankintaan.

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Käytettyjä autoja ulkona. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Autot Joonatan Reunanen

Kesällä käytettyjen autojen kauppa käy kuumana, Keskuskauppakamari tiedottaa.

”Käytetyn auton ostamisessa kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti auton tekniseen kuntoon, huoltohistoriaan ja mahdollisiin kolarivaurioihin”, sanoo Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) Pasi Karjalainen.

Huolellinen taustojen tarkistaminen ennen kaupantekoa voi ehkäistä ikäviä yllätyksiä ja kalliita korjauksia myöhemmin.

Karjalaisen mukaan erityisen tarkasti kannattaa arvioida auton akuston, vaihteiston, kytkimen ja moottorin kunto sekä niihin liittyvät ohjain- ja apulaitteet. Myös auton huoltohistoria, aiemmat omistajat ja mahdolliset vauriot ovat olennaisia tietoja ostopäätöstä tehtäessä.

”Hyvin korjattu, lievästi kolaroitu auto on kuitenkin usein vielä aivan kelpo peli.” Pasi Karjalainen

”Suomessa tapahtuu vuosittain lähes 50 000 liikennekolaria ja markkinoilla on myös kolaroituja autoja. Tuontiautoissa huolto- ja vahinkohistorian selvittäminen voi olla tavanomaista haastavampaa. Hyvin korjattu, lievästi kolaroitu auto on kuitenkin usein vielä aivan kelpo peli”, Karjalainen sanoo.

Karjalaisen mukaan ostajan kannattaa kiinnittää huomiota myös niin sanottuun korjausvelkaan eli lähitulevaisuudessa odottaviin suuriin korjauksiin tai aiemmin heikosti tehtyihin korjauksiin.

”Usein keskitytään suurempiin teknisiin kokonaisuuksiin, mutta pienet ja helposti arvioitavat asiat, kuten jarrut ja renkaat, kannattaa myös tarkastaa huolella. Niidenkin uusiminen voi maksaa yhteensä tuhansia euroja.”

Keskuskauppakamarin pääsihteeri Raisa Harjun mukaan hyväksytty tavarantarkastaja voi arvioida esimerkiksi auton käypää arvoa, mahdollisen havaitun virheen laatua tai sen syytä sekä korjauskustannuksia. Puolueeton ja perusteltu näkemys voi auttaa osapuolia pääsemään sovintoon ilman pitkää riitaprosessia.

Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) ovat tiedotteen mukaan puolueettomia ja ammattitaitoisia asiantuntijoita, jotka suorittavat palveluiden ja tavaroiden teknisiä tarkastuksia eri asiantuntemusalueilla.