Autoliike paloi poroksi Mäntsälässä Palon syttymissyy ei ollut vielä tiistaina illalla tiedossa.

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Rakennuspalosta Päivärinteenpolulla hälytettiin vähän ennen yhtä iltapäivällä. VILJA SIRVIÖ / LEHTIKUVA -.

Uutiset | Onnettomuudet STT

Mäntsälässä paloi tiistaina kaksikerroksinen teollisuusrakennus, jossa oli autoliiketoimintaa. Rakennus on täysin tuhoutunut, eikä liiketoimintaa siellä voi jatkaa, Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle.

Palossa ei sattunut henkilövahinkoja, ja kaikki rakennuksessa olleet poistuivat sisältä ennen palon tuhoisaa leviämistä.

Mäntsälään annettiin tiistai-iltapäivänä vaaratiedote palosta johtuvan savun vuoksi. Vaara oli kuitenkin ohi jo muutamassa tunnissa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta Päivärinteenpolulla tiistaina vähän ennen yhtä iltapäivällä. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, rakennus oli jo menetetty, STT:lle kerrottiin. Sammutustyöt olivat vielä käynnissä tiistaina kello kuudelta illalla.

Palon syttymissyy ei ollut vielä tiistaina illalla tiedossa.