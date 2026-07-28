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Savua nousi viljankuivaamosta – palokunta hälytettiin paikalle
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Mustikkasatoa verottava laikkupikaritauti saattaa levitä myös puolukoihin ja pensasmustikoihin − näin taudin voi tunnistaa
Savua nousi viljankuivaamosta – palokunta hälytettiin paikalle
Viljankuivaamo oli laitettu päälle ensimmäistä kertaa talven jälkeen.
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Uutiset
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Onnettomuudet
28.7.2026
15:34
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
viljankuivaamo
palokunta
pelastuslaitos
Outokumpu
savu
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