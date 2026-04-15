Etelässä on ajoittain pilvistä, mutta sateet ovat jäämässä vähiin Korkeapaine heikkenee etelän yltä ja pilvisyys on runsaampaa. Heikot vesisateetkin ovat torstaina mahdollisia. Pohjoisessa on edelleen laajalti selkeää.

Perjantaina ja lauantaina kylmempää ilmaa virtaa koillisesta aluksi pohjoiseen ja itään, sunnuntaiksi myös länteen. Kuva: Petteri Kivimäki

Juha Jantunen

Suurta muutosta sateisempaan säähän ei ole vielä loppuviikon aikana tapahtumassa, vaikka korkeapaine heikkenee etelän yllä ja kaakossa oleva matalapaine tulee lähemmäksi. Torstaina etelässä pilvisyys on runsasta ja hajanainen vesisadekin on paikoin mahdollista, mutta merkittäviä sademääriä ei ole odotettavissa.

Sääennuste loppuviikolle. Kuva: Ilmatieteen laitos

Alkuviikolla on mitattu yli 15 asteen lukemia. Tiistaina Ylivieskan lentokentällä lämpötila nousi ylimmillään 18.8 asteeseen, joka on toistaiseksi kevään lämpimin lukema. Keskiviikkona Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa lämpötila nousi paikoin yli 17 asteen.

Torstaina lännen aurinkoisilla alueilla lämpötila nousee edelleen yli 15 asteen, mutta muuten viikonloppua kohti päivälämpötilat ovat laskusuunnassa. Perjantaina ja lauantaina kylmempää ilmaa virtaa koillisesta aluksi pohjoiseen ja itään, sunnuntaiksi myös länteen. Kovin kylmäksi sää ei ole kuitenkaan menossa, vaan lämpötilat ovat palautumassa ainakin hetkeksi lähemmäs vuodenajalle tyypillisiä arvoja.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

